部分農友將快腐爛的劣果、壘球般小的文旦也混雜在大果中一起交貨。（劉秀芬攝）

部分農友將快腐爛的劣果、壘球般小的文旦也混雜在大果中一起交貨。（劉秀芬攝）

在文旦加工及大果收購於8月19日啟動後，台南市農業局長謝耀清與農糧署南區分署、台南農改場人員前往加工廠及農會訪視文旦加工及大果收購執行情形，農業局表示，將會把內銷、加工、外銷做到最好，提高農民收益，讓農民賺錢，農糧署也提醒農民，勿將爛果及雜物混雜其中以利作業。

台南市文旦加工果採購自8月10日起至10月31日止，台南市目標量為1000公噸，由加工廠商以每公斤12元(含)以上向產地農民團體採購。目前總計5間加工廠商申請執行，申請採購量為630公噸，截至19日實際執行量為66.2公噸。部分農民表示收購文旦品質過於嚴格，經協調已解決問題。

另於19日起啟動的文旦大果收購，以每公斤10元收購不符合外銷、內銷及加工規格之大果，作為清潔用品或有機質肥料等循環再利用資源，由主產區麻豆、下營、官田、佳里等4家農會全力協助辦理收購。

19日啟動收購大果的麻豆農會，前兩天及第3天上午先安排產銷班交貨，第3天下午接受一般農友交貨，經統計第1天收購量為107公噸，第2天也有110公噸，預計第3天量會再增加。

21日起官田區及佳里區農會加入收果，為期1天；下營區農會收購日是24至26共3日。經過兩天觀察，部分農友將快腐爛的劣果、壘球般小的文旦也混雜在大果中一起交貨。農糧署特別提醒農友，勿將爛果及雜物混雜其中以利作業。

今年麻豆文旦品質優良，內、外銷價格穩定，大果量比去年少，近3日市場平均價外銷指定規格每公斤40至50元，外銷日本價格每公斤65至80元；內銷直銷中小果每公斤可達60至150元，內銷大果每公斤10至15元，每顆10至 15元。

(中時 )