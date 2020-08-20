彤彤是一位患有腦性麻痺的小女生，因為肌肉痙攣張力太高的關係，影響到走路的功能，經台大醫院新竹分院兒童復健團隊評估神經肌肉動作功能後，接受超音波導引之肉毒桿菌注射術式，已可輕鬆復健，復健效果也更好了。

彤彤的媽媽回憶起彤彤在接受注射治療前，復健意願很低，因為明明腦部想要指揮腳抬起來，但因為肌肉太緊繃了，要嘗試很久且花很多力氣，才可能抬起來一點點，久而久之就不想復健了。但在接受肉毒桿菌的注射後，讓大腦的控制變好了，抬腳變得輕鬆，走路也變快了，重拾了復健的信心。對孩子而言，這個改變不只是一時的，而是長遠的。

台大醫院新竹分院復健部林家瑋醫師說明，肉毒桿菌不是只有拿來治療皺紋，許多因為腦部或脊髓傷病，造成肌肉痙攣張力增加的病症，都可以藉由肉毒桿菌注射減少肌肉痙攣張力，而達到穩定骨關節發展，改善步態，及增加動作功能的效果。

林家瑋進一步說明，腦性麻痺是一種以動作功能障礙為主的兒童發展疾患，發生率大約是千分之2至千分之5，全台灣大概每300人就有一名是腦性麻痺患者。腦性麻痺的成因，是大腦發育未成熟前，因任何原因造成的腦部傷病，所引起的運動機能障礙，常會合併語言、認知、聽知覺、視知覺障礙，及癲癇、睡眠失調等問題。

單次多節段肉毒桿菌注射用於治療腦性麻痺兒童高張的痙攣張力已有接近20年的歷史，近年來由於醫療的進步，在軟組織超音波以及神經肌肉電刺激的雙重定位下，更能精準定位注射部位。林家瑋解釋，肉毒桿菌素主要作用於運動神經末梢中的膽鹼素神經末端，抑制突觸前神經之乙醯膽鹼素的釋出，阻斷神經傳導而減少肌肉收縮、降低肌肉痙攣張力。藥效會在施打後的3至5天漸漸產生，持續大約3至6個月。

林家瑋表示，針對腦性麻痺兒童，復健科醫師會根據肌肉痙攣張力、肌肉力量、關節活動度、動作及步態分析，個別化擬訂不同部位的肉毒桿菌注射劑量，同時會整合口服藥物、輔具、復健治療，以及詳細的居家照護計畫，藉由醫療團隊、家屬及病童的一同合作，來增進腦性麻痺兒童最佳的動作發展潛能。

(中時 )