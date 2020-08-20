味全龍明年就要站上一軍舞台，不過領隊吳德威卻無法陪新龍將走完這最後半年，吳德威今日在個人部落格「吳德威隨筆」中說，自己因為身體出狀況，目前正式遞出辭呈，而味全龍球團也證實，職務將由資深顧問任中傑代理。

吳德威曾獲2016年度百大最佳經理人殊榮，去年在味全龍邀請下，接下領隊一職，不過他今日發表「揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩」一文，表示自己陪著味全龍從零戰力到完成二軍登頂，彷彿千辛萬苦，都值得了，但將要在下個月卸下味全龍隊領隊的職務。

吳德威透露，自己身體狀況欠佳，「三月份開始出狀況，中間曾經略作休息，七月份在大林慈濟醫院的多位醫師的照護以及最終建議下，還是不得不放棄這個艱鉅的任務，我剛向公司正式遞出辭呈。」

而味全龍球團也發表聲明，表示吳領隊因個人健康因素請辭，職務將由資深顧問任中傑代理，相關業務與新秀簽約洽談，依原訂計畫進行，不受影響。任領隊球隊資歷豐富，曾帶領過上一代味全龍隊及前興農牛隊，球團將借重其專業，持續推動球隊發展。

(中時 )