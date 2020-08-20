適逢農曆鬼門開，習俗相傳好兄弟會在此時出門放風，民間也有甚多鬼故事以此為時期為背景流傳於人間。有位女網友分享自己在鬼月的撞鬼經驗，她提到去年此時她和男友騎車返家途中，差點迎面撞上運送大體的廂型車，而回家後男友手上卻出現大片不明瘀青，撞鬼的經驗讓她直呼「現在想起來也還是好毛。」

陳姓女網友在《靈異公社》發文分享自己的撞鬼經驗。她分享在去年夏天時，她和男友吃完火鍋要騎車返家過程時，男友車程中卻一直說：「好冷好冷」，而雖正值夏日氣溫炎熱，她也不疑有他；後來男友突然龍頭一偏，差一點就要撞上停在路邊的廂型車，抬頭一看車上貼著「大體運送中」的告示，兩人隨即沉默，並趕緊返家。

到家後兩人討論起這件事，男友便解釋，方才他是正常的騎車，但龍頭卻像是突然被「扳」了一下，瞬間偏離行駛軌道。而詭異的是，睡前在男友的右手肘發現大片的紫色瘀青，兩人非常確定今天出門時仍未出現這片，而瘀青處怎麼捏壓也不痛，仔細一看更像是女生的手抓痕，讓兩人瞬間毛骨悚然。

女網友立刻拍下照片傳給乩童出身的哥哥，哥哥一收到照片便立刻打電話說那是「鬼做記號」，要他們趕緊去廟裡處理。廟裡的師父一看到瘀青的手便說，是有不好的東西想拉他們摔車，這次是湊巧幸運才只有車偏。所幸經師父化解後這件事順利落幕。

此文一發出，眾多網友紛紛留言說：「太可怕」、「太玄了」、「是想抓你們去撞車吧」、「你機車差點撞到運大體的車喔，想想都好恐怖」。

(中時新聞網)