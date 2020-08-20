《愛的廣義相對論》影集發佈會。(吳松翰攝)

台灣原創影集《愛的廣義相對論》以鄧麗君3首經典歌曲串連出《明晚空中見》、《最後一戰》、《迴圈》三部原創系列作品，20日舉行影集發布會，劉品言在《最後一戰》中飾演酒家女，為戲她特地赴酒店擔任一日實習小姐，沒想到待了整晚「沒人點檯」，讓她有點失望，加上酒店小姐相當保護她，她坐了3小時滴酒未沾、只在旁邊幫遞毛巾，就連真實的酒客也沒認出她，被問到當天裝扮，她說要不是因為實習「應該穿戰袍出來的」。

劇中劉品言穿著火辣，短裙幾乎切齊「微笑線」，劇裡有不少破尺度演出，一幕在計程車上被黑道大哥侵犯，強脫內褲到「大腿和膝蓋間」，不過她透露拍戲時不尷尬，倒是旁邊男工作人員很害羞，一喊卡「西裝外套立刻飛到我腿上」。另外和莊凱勛的床戲，劉品言讚他「床戲專業戶」，對戲會被照顧的「服服貼貼」，讓她很有安全感。莊凱勛這回和劉品言再度合作，劇中激情床戲兩人情慾流動不多，倒是較多精神方面的「神交」。

《明晚空中見》楊謹華扮老和宋芸樺演母女，楊謹華透露自己20幾歲就開始演媽，有過各種「size」的小孩，宋芸樺是當中年紀最大的，而現實中至今還沒有小孩，她說「等上天給的答案，一直都有計劃」，但不希望借助外力「我比較崇尚自然，隨緣不強求，老公沒給壓力」。

《迴圈》林哲熹、謝欣穎飾演未來世界的一對怨偶，林哲熹在劇中情緒失控甚至有暴力行為，有天拍攝多場鬥毆戲，連拍11小時才收工，林哲熹說到，原本跟謝欣穎套好招，但因為節奏沒抓好「有一拳直接往謝欣穎臉上打下去」，當下謝欣穎也嚇歪，林哲熹也趕緊道歉，沒想到那顆鏡頭深得導演孫啟明的心，直呼「你看這樣很真實」，林哲熹苦笑「當然真啊，因為我真的打到」。《愛的廣義相對論》9月19日起，在衛視中文台與衛視電影台全球同步首播。

《愛的廣義相對論》謝欣穎（左起）、林哲熹出席系列影集《迴圈》發佈會。（衛視中文台提供）

《愛的廣義相對論》發佈會眾星雲集，左起為演員莊凱勛、林鈺芠、劉品言、楊謹華、宋芸樺、導演孫啟明、演員許時豪、謝欣穎、林哲熹。（衛視中文台提供）

《愛的廣義相對論》劉品言在《最後一戰》飾演酒店小姐。（衛視中文台提供）

楊謹華。（吳松翰攝）

宋芸樺。（吳松翰攝）

許時豪。（吳松翰攝）

林哲熹。（吳松翰攝）

謝欣穎。（吳松翰攝）

莊凱勛。（吳松翰攝）

(中時 )