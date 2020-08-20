防檢局今(20)日表示，農委會家畜衛生試驗所於8月14日接獲基隆市動物保護防疫所送檢1隻東亞家蝠，經檢出有人畜共通風險的麗沙病毒，呼籲民眾不要接觸及捕捉野生動物(含蝙蝠)。

防檢局表示，日前有基隆民眾於基隆市暖暖區碇內抽水站附近拾獲1隻東亞家蝠，結果檢出麗沙病毒，麗沙病毒雖然不是法定動物傳染病，目前也沒有人類感染案例，但仍有人畜共通之風險。

依據畜衛所檢驗報告顯示，本次檢出之麗沙病毒與我國曾於2016年至2018年間分別於台南市、雲林縣及宜蘭縣東亞家蝠檢體中發現蝙蝠麗沙病毒相似，經核蛋白基因序列及核蛋白胺基酸比對結果，顯示本病例所檢出之病毒屬台灣蝙蝠麗沙病毒。

防檢局指出，本案例病毒雖非屬狂犬病病毒，然而家中寵物施打狂犬病疫苗仍可以產生交叉保護效果，所以防檢局再次呼籲民眾務必遵守「二不一要」原則，即不要棄養寵物，不要接觸及捕捉野生動物(包括蝙蝠)，每年為家中犬貓及人工飼養陸生食肉目動物注射狂犬病疫苗。

防檢局也已通報疾病管制署、林務局、蝙蝠保育團體及動物防疫機關共同宣導防範，並加強發現地點蝙蝠採樣及疫情調查，請民眾不要接觸野生動物，避免可能感染機會。

(中時 )