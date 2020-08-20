新竹攻城獅這支全新職業球隊，20日終於首次揭開他們的神祕面紗，在總經理高景炎與全新教練團領軍下，進行首次公開訓練與採訪，高景炎說：「我們給自己3年時間，希望可以給出應有成績單，就算我們短期成軍，仍會全力以赴！」

「我想今後我們對媒體或球迷，就是保持公開、沒有秘密，」高景炎說，「我們從6月初產生組軍想法，如今總算逐漸有了雛型，我相信每個球員都是可用之兵，也對這支球隊都是很重要的一份子，就算年紀漸長，我們卻有經驗。」

高景炎也預告，新竹攻城獅將於9月1日正式召開成軍記者會，「屆時我們會再宣布其他加盟我們的球員，目前我們就是10名球員。或許外界認為我們教練團太年輕，但這跟教練牌子大小無關，而是能夠擁有清楚腦袋與溝通管道才行。」

吳岱豪強調自己不是新竹攻城獅的一哥或招牌球星。(黃及人攝)

目前新竹攻城獅總教練是林冠綸、助理教練沈欣漢與顧問陳志忠，10名球員包含吳岱豪、陳堅恩、成力煥、宋宇軒、蕭順議、潘冠翰、林力仁、鄭瑋、李家瑞與外籍生容毅燊，堪稱這支新球隊「一哥」的吳岱豪，對於球隊未來充滿信心。

「其實我不想等到3年才有成績，我期許第1年就能建立球隊文化，就是場外大家都是好朋友，到了場上就是200％專注，努力達到教練要求，」吳岱豪說，「我來這裡就是工作，努力接受這個新環境、新氣象與新聯盟，這些都是我生涯首次。」

吳岱豪也不禁說起新球隊的玩笑話，「我們並非台版洋基隊！」隨後馬上嚴肅表是，「以我的前東家璞園為例，一開始東風、幼敏時期也是輸多贏少，但到了後來，也變成隊史5冠的強隊，我有信心新竹攻城獅也有一天會變成那樣的。」

(中時 )