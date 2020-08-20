苑裡鎮長劉秋東表示，石鎮農地重畫前，車輛大多通行苗50線，但此路路幅較窄，部分路段有高低差，顯得擁擠又危險。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府地政處依據內政部函示，辦理石鎮農地重畫區農水路工程先期規畫，由於該區土地持分複雜，為避免意見紛亂，苑裡鎮公所19日邀集土地持有人及相關法定人員成立16人委員會，由鎮長劉秋東擔任主委，他表示，未來將充分討論細節，決定施做方案供內政部及縣府參考。

石鎮農地重畫區農水路工程草案現有2種版本，農路路寬分5米、6米兩種規格，路線也有不同，不僅涉及工程費多寡，也攸關土地持有人需提供多少「折費地」協助工程進行。地政處表示，農水路改善可方便耕作，計畫仍在討論階段，若年底意願調查，人數及面積皆過半，最快明年底開始執行。

劉秋東表示，石鎮重畫案早在2018年他擔任縣議員時提出，當時每到石鎮里開會或參加活動，行經路幅僅3、4米寬的苗50線會車困難，當地居民和里長也反映這裡的土地持分複雜，又比較偏遠，加上地勢高低落差出入不便，期盼重畫後，不僅讓農地臨水臨路，農機具方便進出耕作，也能改善苗50線壅塞情形。

劉秋東指出，石鎮里現有1間五星級溫泉飯店開幕，還有高爾夫球場、餐廳及旅遊區，重畫後可分散苗50線觀光車流，沿著石頭坑溪走，目前石頭坑溪防汛道路路寬約3米，重畫後經農民捐出抵費地，建置沿石頭坑溪走的農路，就像是石鎮里的外環道，農民也能得到更完整的土地，不用再借路過，出入更安全。

劉秋東說，石鎮重畫區面積約35公頃，19日按照重畫委員會機制，選出15名委員，其中包含11名土地持有人、鎮公所民政課長、里長，還有2名公正人士，現由鎮民代表張文財及郭國盛擔任，討論結果需送內政部精算抵費地，由於重畫牽涉地主權益，委員會雖做決定，但每個細節還是會尊重大家的意見。

(中時 )