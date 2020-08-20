為呼應台中市政府核定的歷史建築一德洋樓，「昌平京樺」外觀還設計成「喜」字樣，帶來喜事迎門。（盧金足攝）

「昌平京樺」視覺設計請來新銳插畫家李信宏操刀，特別舉辦「昇華」插畫與設計個展。（盧金足攝）

戴著斯文眼鏡，身穿有花朵設計的西裝外套，透露出插畫家李信宏內心的奔放視野，「昇華」插畫與設計個展，吸引許多年輕族群前來觀展，他說，50％是插畫家，50％為設計師，創立AU.LAB品牌「AU」取自於凹的諧音，希望從人生中找出每個可以填滿缺口的可能。

李信宏在「昌平京樺」辦藝文展覽，傳遞昇華之美，他表示，「昇華」轉換對時代變遷，生活水平與建築科技，所以畫中房屋像一個箭頭往上指引，這也是象徵溫度的刻度，搭配往上指引，展覽空間也營造要先進公園，才到家的氛圍。

暑假期間，同時是疫情後的新生活階段，台中北屯建案昌平京樺，為挺藝文，特別為創作該案視覺的新銳插畫家李信宏舉辦「昇華」插畫與設計個展。

李信宏說，每個人都想有溫暖的家，所以他的作品中，也有「時間線」、「城鄉之間」等主題，如一幅插畫有三名代表老、中、青的人物，頭上都頂著一個家，「家」對人們心情的安定與依賴，不管從嬰兒到老人，家都是支撐 力量的重要來源。

「昌平京樺」協理程軍睿表示，插畫家李信宏溫暖而細膩的筆觸，多次與國美館、潮流音樂等合作，創作出許多當代插畫與療癒風格的作品，本次個展「昇華」的理念是傳達新與舊的相融與邁進，從生活的成長到都市的轉變，都應該保留過往的精華，昇華向前。

如同北屯市區，因早年發展成熟，所以現今仍保留許多充滿歲月風華的都市樣貌，像是一德洋樓古蹟等人文建築，待未來綠線捷運通車，週邊新建設與工商產業的興盛，指日可待，也是一種必然的跳躍與昇華，特別與一德洋樓相輝映，之前經營餐飲美食還包括喜餅，所以「昌平京樺」外觀，還設計成「喜」字樣，帶來喜事迎門。

昌平京樺於北屯市區一德洋樓旁，坐擁1萬6000坪綠地公園，鄰近太原路、崇德路、北屯路等精華路段，也吸引不少首購、換屋族群的青睞。

程軍睿說，與插畫家李信宏合作，用溫暖的畫面，帶領客戶走讀北屯，認識北屯的人文之美，在迎接新的捷運時代，一同體驗昇華的美好，也提供年輕藝術家新的舞台，讓更多人接觸插畫之美。

(中時 )