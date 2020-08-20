肥媽這3年來一直為老公高額醫藥費奔波。(取自肥媽微博)

香港資深女星肥媽（Maria Cordero）與葡萄牙籍老公Rick結婚21年，感情恩愛，未料3年前老公健康亮紅燈，確診罹患肺腺癌末期，她也為了龐大醫藥費奔波，壓力大到一度需要求診精神科。然而肥媽近日接受港媒訪問，開心透露老公情況好轉，花再多錢都不是問題，因為「沒有東西比老公更重要」，夫婦情深感人。

肥媽老公3年前確診肺腺癌末期，還被醫生評估只剩下1年壽命，不過肥媽並未放棄希望，這3年來不離不棄地陪伴老公身旁，進出醫院照顧，還得為了高額醫藥費奔波。據悉，醫藥費至少超過600萬港幣(約2300萬台幣)。

未料前陣子老公更因為肺炎、血管閉塞再度住院，肥媽在這期間也跟著住進醫院，全天候照顧老公。雖然辛苦，但肥媽沒有怨言，她近日還向港媒透露老公病情好轉，下禮拜就可望出院，且肺部腫瘤也有縮小跡象，讓她覺得花再多錢都值得。

肥媽坦言因為要全心照顧老公，加上新冠肺炎疫情，工作量減少，收入的確少很多，但她不會去計較這些損失，只因「沒有東西比老公更重要」。

(中時新聞網)