副總統賴清德今日出席2020智慧城市新經濟力論壇，他認為，台灣社會衍生出少子女化、人口老化的問題，如何利用科技提供智慧醫療或是長照服務，是非常重要的議題。

賴清德表示，在全球積極落實工業4.0時，智慧化已經成為全球趨勢，國家應該要結合產、官、學、研各界的力量，將城市打造為智慧城市，將國家打造為智慧國家。智慧城市之所以重要，反映在三個面向。第一，智慧城市可以提供個人智慧化的生活、智慧家庭、智慧工廠，甚至工業智慧化、或者是智慧教育、智慧防災、智慧交通、智慧物流，智慧城市一旦成功，就有機會邁向智慧國家，也就是說，智慧城市是邁向智慧國家關鍵的第一步。

第二，因為全球化的結果，人口往城市集中，造成城市人口密集，但是偏鄉人口稀少，必須要用科技的力量來解決城鄉落差的問題。第三，台灣社會衍生出少子女化、人口老化的問題，如何利用科技提供智慧醫療或是長照服務，都非常重要。

賴清德表示，這幾年來，他看到台灣幾個城市在智慧城市建置上，都有長足的進步，對於未來推動的方式，他認為，目前僅有直轄市或是少數縣市有能力推動智慧城市的建置，這是很可惜的。每一個智慧城市都很有成效，但是以智慧交通而言，每一個城市做的不太一樣；智慧醫療著重的重點也不盡相同。

他最近有機會跟台灣科技業者見面，發現台灣的科技業已經邁向智慧城市或智慧醫療的建置，而且有相當的成果。他認為未來應該要辦另外一個論壇，讓業界集合起來，針對科技公司在智慧城市上面的建置做整合。如果大家討論之後確實可行，也可以運用在其他的縣市。

賴清德指出，台灣5G投標金額達到1千多億，有500億左右會用在智慧化的建置上，要好好善用。他認為可以透過智慧城市系統整合大聯盟，由產、官、學、研大家一起來推動一個標準的智慧城市，相信對智慧城市的建設會有更好的整體效果，業界也會有很大的空間可以去發揮。智慧城市是國家的重大政策，邁向智慧國家，傾全力去研發、生產。台灣市場雖然不夠大，但是已經足以當作練兵的場所，把成功的經驗跟模型，推廣到世界其他的城市。

(工商 )