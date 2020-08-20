肺炎疫情肆虐下，全球封鎖效應，旅遊業急凍，根據中央銀行公布第二季國際收支，旅行收支雙雙大減，收入為0.94億美元、支出1.93億美元，都創下歷年新低，旅行收支逆差約為1億美元，為2016年第一季以來的最小逆差金額。

央行官員表示，統計顯示第二季出國人次大減98.9％，去年第二季的出國人次為445萬人次，今年第二季僅有4.7萬人次，而來台旅客人次更減少99.6％，從去年第二季的307.4萬人次，降至今年第二季的1.3萬人次，因此造成旅行收入、旅行支出都大幅衰退。

(工商 )