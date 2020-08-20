全球封鎖 第二季旅行收支創歷年新低 19:092020/08/20 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 肺炎疫情肆虐下，全球封鎖效應，旅遊業急凍，根據中央銀行公布第二季國際收支，旅行收支雙雙大減，收入為0.94億美元、支出1.93億美元，都創下歷年新低，旅行收支逆差約為1億美元，為2016年第一季以來的最小逆差金額。 央行官員表示，統計顯示第二季出國人次大減98.9％，去年第二季的出國人次為445萬人次，今年第二季僅有4.7萬人次，而來台旅客人次更減少99.6％，從去年第二季的307.4萬人次，降至今年第二季的1.3萬人次，因此造成旅行收入、旅行支出都大幅衰退。 (工商 ) #全球 #第二季 #旅行收支 #封鎖 #大減 也許您會感興趣 推薦閱讀 好享退第二波申購 只到10／31 04:102020/08/20 投資理財 台中花博差短38.2億 決算遭退 04:102020/08/20 地方新聞 全球科技美股為風向 逢低進駐 04:102020/08/20 投資理財 荷商ASML「EUV全球技術培訓中心」落腳台南 15:412020/08/20 財經 力致雙鴻 迎出貨旺季 04:102020/08/20 證券．權證 金像電兩引擎推升 營運季季高 04:102020/08/20 證券．權證 1分鐘讀財經》美元續探底 人民幣升破6.9創7個月新高 08:122020/08/20 財經 《熱門族群》DRAM價格承壓 上下游都愁眉 10:202020/08/20 財經 開發金100％併中壽 重提三原則 04:102020/08/20 金融．稅務 「好享退」第二波開放 才二日即有上千人參與 16:592020/08/20 財經 財經熱門新聞 慘！散戶借錢買聯發科套在山頂 專家給4字救人 - 財經 康友坑殺散戶 藍委「股神」爆上億踩雷恐遭斷頭 - 財經 兩大天王驚洩敗象？專家警告散戶逃命時機 - 財經 川普痛宰華為美企慘了？ 陸專家：北京沒有以牙還牙的選項 - 財經 2大「空」襲警報！台股嚇崩416點 爆史上天量 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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