金馬影后惠英紅也參與《怪物先生》演出。（索尼影業提供）

台灣女婿余文樂暌違影壇三年，全新電影作品《怪物先生》將在9月11日登上台灣大銀幕。久未發片的他這次和金馬獎影后惠英紅、香港金像獎影后春夏、金馬獎影帝涂們搭檔，電影是改編自美國奇幻小說作家A. Lee Martinez 的作品《Monster》，描述春夏飾演的季末從小就能看見怪物，生活大受影響的她遇到了由余文樂飾演能抓怪的「怪物先生」猛哥，兩人因此捲入了影響世界命運的風波之中。

許久沒在大銀幕拍戲，余文樂表示：「《怪物先生》最吸引人的的地方是它不是一個現實生活中會發生的故事，但卻發生在現實世界裡。電影裡特效場面非常多也非常難演，是我從影以來在綠幕前拍最多的一部片！」與余文樂有很多對手戲的金馬影后惠英紅對他讚譽有加：「和余文樂雖然是第一次合作，但我看了很多他的作品，他是個很全能的演員！」

導演黃智亨曾憑《悟空傳》獲香港金像獎最佳視覺效果獎，在《怪物先生》的選角時，導演一開始就認定余文樂是他心目中的猛哥：「他遠看好像很頹廢、沒精神、對甚麼都不滿意，但猛哥內心其實很認真，他很想做好一件事情。」余文樂表示自己在片中是演一個「文靜派」怪物先生：「每個獵人都有自己的方法去抓怪物，我是屬於文靜派，用比較溫柔的方法去抓怪。」

《怪物先生》歷時一年多的劇本開發、50天的拍攝時間、長達一年半的後期製作以及超過2000個特效鏡頭，導演黃智亨表示：「我一直想要拍一套很好玩、奇奇怪怪有奇幻元素的戲。」

(中時 )