「太極宗師」馬保國遭業餘拳手30秒打暈，時隔3個月復出幫武術學校剪綵 (影音取自YouTube/秋刀魚雜談)

以獨門絕招「閃電五連鞭」揚名大陸傳統武術界的68歲「渾元形意太極拳掌門人」馬保國，今年5月慘遭50歲業餘拳手王慶民30秒打暈，引發軒然大波。在沉寂3個月後，馬保國正式復出，參加龍騰武術學校剪綵儀式，更現場與高僧來了段武打比劃，但結果讓觀禮民眾笑翻，直呼「好尷尬」。

馬保國獲邀參加剪綵，不僅再度秀出得意的閃電五連鞭，還跟見證的少林高僧釋延強來了段即興對戰，雙方不斷用慢動作拆解比劃，但只見馬保國不斷吃癟，臉部一直被釋延強打臉架開，過程中釋延強數度無奈笑出來，也多次想結束比劃，但馬保國不願放棄，堅持要繼續，一分鐘後馬保國終於放棄，結束比劃。

現場的錄影民眾也忍不住笑出聲，直說「我搞不懂為什麼要找馬保國來」、「看得我好尷尬」、「天哪，他到底在幹嘛」，大陸網友看到影片也傻眼：「騙子吃得很開」、「我們社會怎麼了，越臭的反而越火」、「真的是人不要臉天下無敵」、「找騙子來剪綵，這武術學校可以廢了」、「先去跟徐曉冬打一次吧」、「幫自己留點名聲不好嗎」。

(中時新聞網)