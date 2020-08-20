日本航空自衛隊與美軍15日至18日在東海及西南群島周邊空域舉行大規模聯合軍演。《產經新聞》報導，這是美日今年最大規模的聯合軍演。中國政府設定的釣魚台列嶼周邊的禁漁期16日解禁，美日軍演有牽制中國不做出挑釁行為的用心。

《讀賣新聞》報導，航空自衛隊18日與美國空軍、海軍、海軍陸戰隊舉行聯合軍演，日本航空自衛隊出動F-15戰鬥機等20架戰鬥機，美國則出動B-1轟炸機、最先進的匿蹤戰機F-35B、空中預警機（AWACS）等19架戰機，在東海上空進行空戰訓練。

日本海上自衛隊的秋月級護衛艦「涼月號」也在東海與美國海軍勃克級飛彈驅逐艦「馬斯廷號」進行戰術演練。 海自村雨級護衛艦「雷」則與美國海軍航空母艦「雷根號」等美軍艦艇15到18日在沖繩縣南方海域進行海上補給等訓練。

日本防衛省雖然強調，軍演並非針對特定國家，但中國公務船今年多次進入釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周遭日本主張的領海內，美日政府憂心中國進一步強化欲改變現狀的企圖。

《產經新聞》報導，美日在東海與日本南西諸島周邊空域出動F-15、F-35、B-1轟炸機等39架軍機，進行防空戰鬥訓練，這是今年最大規模的演習，有牽制頻繁進出東海和西太平洋的中國之用意。

(中時新聞網)