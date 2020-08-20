阿里巴巴第二季收入年增34％ 19:192020/08/20 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸網路巨擘阿里巴巴20日發布第二季（2021財年第一季）財報。期間集團收入年增34％，淨利年增124％，非公認會計準則淨利潤年增28％。 阿里巴巴指出，核心零售商業業務已恢復至疫情前水平，雲端運算業務收入期間強勁增長近6成，成為第二季收入報喜的主因。 阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，疫情加速了消費者生活方式和企業營運模式的數位化過程，阿里很好把握住機會，成功擴大並豐富了我們的消費者基礎。 (工商 ) #第二季 #阿里巴巴 #收入年增 #消費者 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 泰國新產能＋冰品挹注 南僑7月獲利年增近25％ 20:552020/08/20 財經 《造紙股》永豐實H1賺贏去年全年 新品拚潔品業績增25％ 14:152020/08/20 財經 好享退第二波申購 只到10／31 04:102020/08/20 投資理財 上半年土建融放款大增三成 合庫看房市 下半年價量小升 04:102020/08/20 金融．稅務 李小加：第二上市公司將會納入港股通 11:332020/08/20 財經 全球封鎖 第二季旅行收支創歷年新低 19:092020/08/20 財經 印度增近7萬起新冠病例 再創單日新高 16:292020/08/20 國際 陸工業互聯網產業去年增長22％ 占GDP比重增至3.44％ 11:352020/08/20 兩岸 恩得利未如期公告申報第2季財報 遭處20萬違約金 18:252020/08/20 財經 《電腦設備》虹堡H1獲利近4年高點 Q3拚穩、Q4審慎樂觀 10:512020/08/20 財經 財經熱門新聞 兩大天王驚洩敗象？專家警告散戶逃命時機 - 財經 慘！散戶借錢買聯發科變山頂冤魂 專家4字救人 - 財經 美國封殺華為活路全沒？ 晶片女王1年前這封信預言下場 - 財經 康友坑殺散戶 藍委「股神」爆上億踩雷恐遭斷頭 - 財經 台股撞鬼了 專家：驚見M頭 更恐怖在後頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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