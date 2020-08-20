大陸網路巨擘阿里巴巴20日發布第二季（2021財年第一季）財報。期間集團收入年增34％，淨利年增124％，非公認會計準則淨利潤年增28％。

阿里巴巴指出，核心零售商業業務已恢復至疫情前水平，雲端運算業務收入期間強勁增長近6成，成為第二季收入報喜的主因。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，疫情加速了消費者生活方式和企業營運模式的數位化過程，阿里很好把握住機會，成功擴大並豐富了我們的消費者基礎。

(工商 )