由寶齡（1760）20日表示，已向台灣食藥署（TFDA）提出「飛確」新型冠狀病毒抗原快篩檢驗試劑的專案製造許可，該產品是由寶齡、台康（6589）生技、安肽生醫家公司合組聯盟共同開發。

為了拓展國際市場，7月中旬，生技中心（DCB）、安肽生醫、大能唯公司以及日本新鼎公司已共同簽署合作協議，「飛確」快篩試劑將在日本進行臨檢體測試，並擬向日本PMDA申請醫材認證許可。

寶齡表示，三方合組聯盟開發的「飛確」快篩試劑，是由安肽透過自行設計建構的新冠病毒抗原專一性抗體，由台康進行抗體的GMP量產並交付寶齡進行產品優化及成品生產，以上中下游專業分工模式開發出。

「飛確」抗原快篩檢驗試劑是經由鼻腔檢體且不需任何儀器設備，即可快速偵測出病毒，具有更佳的便利性，可利用於新冠病毒檢測並減少分子檢測人力試劑的負擔。

寶齡表示，該公司具有國際法規、臨床試驗、藥證取得及國際授權等豐富經驗，可望有助於更快速將此快篩試劑商轉化並推向國際。台康則具有專業的優化抗體技術，並擁有商業化量產能力，為穩定及優質的GMP抗體製造商，提供抗體作為快篩試劑量產材料。

未來合作開發量產的「飛確」，各國經銷權可由三家公司依據合約架構經由共同協議後，可各自進行市場及產品開發。

(工商 )