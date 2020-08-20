美國空軍從周二起，在24小時內，安排了B-1、B-2兩種轟炸機，總共6架同時執行任務，分別在印度洋與日本海附近，有些進行與雷根號航空母艦(USS Ronald Reagan CVN-76 )進行協同合作。

星條旗報(Star and Stripes)報導，美國空軍在星期三的一份聲明中說，兩架B-1槍騎兵( Lancer)轟炸機，從德州的戴斯空軍基地(Dyess AFB)出發前往日本海，與日本航空自衛隊一起訓練。然後在經過關島時，關島安德生空軍基地(Andersen AFB )的2架B-1也會一起加入。

與此同時，部署在迪亞哥-加西亞環礁(Diego Garcia)的兩架B-2 精神式(Spirit)匿蹤轟炸機，星期二也會飛往印度洋的預計地點接受聯合戰術訓練。迪亞哥-加西亞環礁是英國領地，位在印度南方2000公里左右，而島上的B-2，原駐地在密蘇里州的懷特曼空軍基地(Whiteman AFB)。

參與這次演訓的還有來自嘉手納空軍基地的4架F-15C戰機，這些空軍的機隊一起與雷根號航空母艦的打擊群會合，還有，日本岩國海軍陸戰隊航空站的F-35B、日本航空自衛隊的F-15J戰鬥機，一起在日本海進行大規模訓練。也就是，美國空軍、海軍、陸戰隊與日本航自這4個單位一起的聯合訓練。

美國海軍陸戰飛機第12作戰官理查·貝曼(Richard Behrmann),說，F-35B戰機的加入，為整個團隊提供了「移動型感應器」，也就是說F-35B強大的偵測能力，擔任了一種類似戰場觀察者的角色。

週二的聯合演習，正值美國及其盟國，中國大陸在西太平洋的軍事活動不斷增加之際。中國大陸最近在台灣海峽附近舉行了演習，並於週日在南中國海舉行了一場實彈演習，因此美國的做法，可以說是對中國大陸連續演習的一種回應。

(中時新聞網)