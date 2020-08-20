愛情電影《怪胎》上映至今全台票房已突破2200萬，今天釋出最新片花「變心篇」，也是觀眾看了又怒又難過的一段。飾演男主角的林柏宏，被女主角謝欣穎質問，林柏宏從心虛否認到理直氣壯，謝欣穎從冷靜到崩潰。兩人一氣呵成的精彩演出，其實經歷過好幾次的排練與走位。尤其謝欣穎怒走到林柏宏前猛搥他的胸肌，每槌一聲，都非常大聲。謝欣穎說：「我是真的用盡全力。」林柏宏笑說：「這個真的很痛。」也因為有這段打罵都來真的，毫不手軟的演出，讓觀眾看到這幕都猛喊電影當中林柏宏所飾演的柏青是「渣男」，但現實生活裡，林柏宏可不曾這樣過，就連對女生大吼也都沒有，這次在《怪胎》中可說是過足戲癮。

導演廖明毅說：「我想表達的愛情並不是男生或女生變壞變心，而是從一個人的強迫症消失，象徵兩人彼此吸引的那個因素消失後，那這段感情該怎麼辦？」也因為這樣的劇情讓觀眾有所共鳴，也使得《怪胎》的話題不斷。

而最讓林柏宏陷入其中無法自拔的是他在超市的另一頭看著謝欣穎，兩人相見已是陌生，他忍住情緒不能輕易掉淚。導演喊卡之後，他一人躲到超市另一個角落，足足哭了半小時，當下他形容：「那時的柏青是心痛到不行，但不能讓陳靜看到，所以一喊卡之後，那股悲傷彷彿世界毀滅一般的情感爆炸了。」工作人員當時都不敢靠近，直到林柏宏情緒恢復後才去安慰他。

(中時 )