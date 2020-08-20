2018年10月18日，住在桃園的男子梁崇銘，吸毒後與67歲母親爆發口角，竟拿刀狂砍母親37刀，最後還剁下頭顱，從12樓住處丟到1樓中庭，既殘忍又冷血的犯案手法引起社會譁然，案件上訴高院後由一審的無期改判無罪，審理此案的審判長陳筱珮，其實過去也曾讓殘忍分屍兇手逃死，這次並非第一次判決惹議。

弒母案判決對照表

梁崇銘有詐欺、恐嚇、毒品等多項前科，平時與母親住在中壢陸光六街一處社區，命案發生當天，梁崇銘在家吸食安非他命，精神狀態不穩與母親發生口角，除用開山刀對母親砍37刀後，還將頭顱砍下並丟出陽台。

此案經桃園地院審理時，梁崇銘聲稱因吸毒神智不清，清醒後感到懊悔，加上家屬求情，依殺害直系血親尊親屬罪判處無期徒刑；但全案上訴二審，高院委請台大醫院進行精神鑑定，合議庭審判長陳筱珮根據鑑定結果，認為梁崇銘弒母時受毒品影響，對犯行無辨識能力，最後改判無罪，且沒有監護必要。

判決結果引起各界譁然，審判長陳筱珮也被起底，陳筱珮畢業於加州大學柏克萊分校法學研究所，2018年5月31日，射箭教練陳柏謙，又稱「華山分屍魔」，陳男在華山草原木屋殺害高姓女子並分屍成13塊，還將死者的左側乳頭、下陰部割下做成標本藏在住家，原本一審被判死刑，二審陳筱珮帶領的合議庭，認定他「曾經自首」，改判無期徒刑。

還有資深女歌手陳盈潔，2013年被控涉嫌偽造本票，一審判處有期徒刑3年2月；二審時陳筱珮認為，被告為了向告發人借款，被要求在本票上簽署胞妹名字，基於信任相信對方說的「不會造成妹妹麻煩」，才答應簽名，難認有偽造犯意，最後改判無罪。

(中時新聞網)