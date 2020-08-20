先前突然接到璞園高層不再續約消息的陳堅恩，雖讓他感到有點錯愕，最後仍獲新竹攻城獅的青睞，毅然選擇加盟這支全新的職業球隊，「其實只有他們要我，沒有其他球隊找我，很感激璞園給我6年美好時光，儘管離開讓我有點哀傷。」

畢竟陳堅恩效力璞園期間，曾幫助璞園拿下兩次SBL冠軍，沒想到突然沒被續約，如今總算找到新東家，「我有感受到新竹隊想要我加盟的誠意，當高景炎總經理找我，無論是球隊未來目標與願景，都讓我感到很喜歡，也很容易融入。」

陳堅恩表示，自己並不擔心融入新球隊的問題，畢竟蕭順議、吳岱豪、林力仁等人都當過他的隊友，「大家現在也都是職業球員了，很清楚自己該做什麼，來到這個新球隊、新聯盟，目前氣氛還不錯，教練團的執教方式，我也可以接受。」

等到新聯盟12月球季開打，陳堅恩屆時就可以上演棒打老東家璞園戲碼，不過他沒想這麼多，強調自己碰上任何一個對手都想贏球，絕對沒有限定是誰，「我跟璞園之間絕對沒有任何壞感覺，他們真的給我很棒的6年時光，我很感激。」

陳堅恩甚至「貼心」替璞園想出為何不跟他續約的藉口，「我想球隊經過一段時間，都會產生重新改變球隊文化或結構的想法，所以這很正常，我當然也可以接受，如今到了新的環境，我就是繼續拚就對了。」

(中時 )