曾任美國總統川普政治顧問的班農(Steve Bannon)和逃亡海外的大陸商人郭文貴合作所創辦的媒體，最近受到美國聯邦調查局FBI的調查。這家名為GTV Media被懷疑涉嫌違反證券法，透過私募管道獲得3億多美元融資。目前該公司融資交易帳戶已被銀行凍結，紐約州檢察官也著手了解案情。

《華爾街日報》引述知情人士透露，摩根大通公司(JPMorgan Chase)和富國銀行(Wells Fargo)已凍結了與GTV Media Group融資交易有關的賬戶。另一位知情人士說，美國銀行(Bank of America)也關閉了GTV Media母公司最近幾個月剛開通的一個賬戶。

知情人士說，聯邦層級的調查由美國聯邦調查局（FBI）和證券管理委員會（SEC）執行，調查將釐清GTV Media是否在私募活動中觸犯證券法。因為募資後不久就有一些投資人爭取退款，說他們從未取得官方文件證明他們在GTVMedia的投資。

報導指出，大陸富商郭文貴目前遭到大陸通緝，在美國自行創辦GTV Meida Group，班農在以網路為平台的GTV Media上製作個人談話節目，除此之外，沒有看到該媒體有其他受到注意的作品。他同時也多次出席在郭文貴的募款活動，在其公司中掛名董事與顧問頭銜。

知情人士說，FBI一度認為郭文貴有成為線民的潛力，2017年左右曾打算吸收但後來作罷。

GTV Media對於體報導也發布聲明說，私募活動是在律師指導下進行，並說「所有募得款項完好無損」，公司還說會充分準備好配合任何美方機構的相關調查。郭文貴本人未提供回應，巴農則婉拒置評。

報導說，早在今春私募之前，FBI就已在檢視郭文貴與巴農間的合作。FBI對郭文貴的媒體公司調查已超過半年，但郭文貴與班農的發言人均表示，FBI在調查期間並未接觸兩人。

報導表示，GTV Media的募資沒向美國證管會登記，他們鎖定有錢的投資大戶，小投資者也被告知可以透過另一個實體「戰友之家」（Voice of Guo Media）來投資GTVMedia。郭文貴6月間曾表示，戰友之家募得近1.2億美元，但未透過「戰友之家發行股票。台灣與紐西蘭曾有媒體報導，部份要匯往戰友之家的大筆款項被銀行或警方攔下，引起一些支持者的批評。

(中時新聞網)