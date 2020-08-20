富邦金控20日公告子公司台北富邦銀行董事代表石燦明改由前富邦金控總稽核邱顯龍，原任期從109年6月12日至112年6月11日，新任董事代表的生效日期為109年8月20日。這次異動的主要原因是因為法人股東改派。

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