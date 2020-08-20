富邦金控公告子公司北富銀改派法人董事代表人 19:382020/08/20 工商 陳欣文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富邦金控20日公告子公司台北富邦銀行董事代表石燦明改由前富邦金控總稽核邱顯龍，原任期從109年6月12日至112年6月11日，新任董事代表的生效日期為109年8月20日。這次異動的主要原因是因為法人股東改派。 (工商 ) #富邦金控 #改派 #子公司 #北富銀 #法人董事代表人 也許您會感興趣 推薦閱讀 永冠-KY7月EPS 0.55元不如預期 今股價下跌 10:162020/08/20 財經 《科技》鴻海富智康生產 5G黑莓手機明年重出江湖 13:072020/08/20 財經 至6月總金額衝破5千億 合庫H1外匯存款 成長16％ 04:102020/08/20 金融．稅務 集雅社發2.5億可轉債 9/4掛牌 10:182020/08/20 財經 邱建富譴責彰化製造防疫破口 王惠美：民調70％支持縣府精準篩檢 11:512020/08/20 生活 銀行通路賣保單 占率跌破五成 04:102020/08/20 金融．稅務 拼多多黃崢退出多家公司高管職務 12:002020/08/20 財經 富邦媒耕耘智慧服務有成 董事長獲頒「2020智慧城市貢獻獎」 17:122020/08/20 財經 富邦證主辦 集雅社可轉債競拍 04:102020/08/20 全球財經 中職》贏球治百病 富邦3率3升真有「型」 16:262020/08/20 體育 財經熱門新聞 兩大天王驚洩敗象？專家警告散戶逃命時機 - 財經 慘！散戶借錢買聯發科變山頂冤魂 專家4字救人 - 財經 美國封殺華為活路全沒？ 晶片女王1年前這封信預言下場 - 財經 康友坑殺散戶 藍委「股神」爆上億踩雷恐遭斷頭 - 財經 台股撞鬼了 專家：驚見M頭 更恐怖在後頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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