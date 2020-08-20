年底轉職潮，科技人工作選擇增加。金管會20日宣布，將預告法規修正條文，正面表列資訊、科技、法律、電子商務、數位經濟等人才，有一定工作年資者，可轉任金融業經理以上職位，甚至可出任分支機構負責人，讓科技人轉職路更寬，也有助金融業廣納科技人才。

金管會將一口氣修正13項法規，包括金控、銀行、信託、票券、信合社、證券商、投信、投顧、期貨、期貨信託、期貨經理、期貨顧問及保險業負責人資格條件中，都會新增「跨業人才」條款，預計今年底前生效適用，未來金融機構挖角科技人才，將不用逐案認定。

其中，證券業若挖角科技等跨領域人才，將不限就職範圍，例如挖角聯發科工程師，只要此人有相關分析師、投信顧或證券高級業務員證照，且有2～6年的科技業工作經驗，到投信或投顧後不一定只能從事資安或金融科技相關工作，甚至可以直接出任投資部門主管、分公司負責人等，彈性更大。

證期局因為有相關專業證照要求，因此對跨域專業人士工作年資要求較低，投信投顧、期貨信託等最少2年工作經驗即可，最長也只要求6年。

但若是轉任到銀行、金控、信託業，則限資訊、科技、法律、電子商務、數位經濟或企管管理等領域，並要工作經驗10年以上，可任職與原專業領域相同的總行經理到副總經理的職位，總經理則因要求更高金融專業及熟悉金融各項業務，並沒有馬上開放科技人或其他專業人士出任。

保險業亦是要求10年以上工作經驗，但除了資訊、科技、法律、電子商務、數位經濟，還有財務會計、人力資源領域，都可轉任保險業總公司經理以上職務，但也是限原專業領域同性質的工作，亦不含出任總經理。

(工商 )