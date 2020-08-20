櫃買中心今（20）日表示，對湧德電子公司（3689）未依規發布重大訊息處以違約金3萬元。

櫃買中心表示，湧德電子公司於109年8月3日董事會通過為子公司背書保證，惟該公司未依上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序規定發布重大訊息，而遲至109年8月5日始於公開資訊觀測站揭示，核有違反規定，櫃買中心對該公司處違約金新台幣3萬元。

(工商 )