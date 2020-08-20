湧德公司未依規發布重訊 遭處違約金3萬元 19:302020/08/20 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（20）日表示，對湧德電子公司（3689）未依規發布重大訊息處以違約金3萬元。 櫃買中心表示，湧德電子公司於109年8月3日董事會通過為子公司背書保證，惟該公司未依上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序規定發布重大訊息，而遲至109年8月5日始於公開資訊觀測站揭示，核有違反規定，櫃買中心對該公司處違約金新台幣3萬元。 (工商 ) #湧德 #櫃買中心 #未依規 #違約金 #電子公司 也許您會感興趣 推薦閱讀 恩得利未如期公告申報第2季財報 遭處20萬違約金 18:252020/08/20 財經 新北市審計處連續31個月未足額進用身心障礙者 15:502020/08/20 生活 科技產業鏈布局桃園工業 中壢工業區搶手 12:512020/08/20 財經 集雅社發2.5億可轉債 9/4掛牌 10:182020/08/20 財經 4G頻譜官司 台哥大要賠遠傳2億多 17:242020/08/20 社會 郵差告贏要回5259元津貼 郵局面臨2.6萬人討薪 15:132020/08/20 生活 櫃買今上櫃審議會 將審議上洋上櫃案 10:532020/08/20 財經 《傳產》科技產業鏈 中壢工業區搶手 14:152020/08/20 財經 國安基金留守股市 有需要隨時會進場 15:212020/08/20 財經 富邦證主辦 集雅社可轉債競拍 04:102020/08/20 全球財經 財經熱門新聞 慘！散戶借錢買聯發科套在山頂 專家給4字救人 - 財經 康友坑殺散戶 藍委「股神」爆上億踩雷恐遭斷頭 - 財經 兩大天王驚洩敗象？專家警告散戶逃命時機 - 財經 川普痛宰華為美企慘了？ 陸專家：北京沒有以牙還牙的選項 - 財經 2大「空」襲警報！台股嚇崩416點 爆史上天量 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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