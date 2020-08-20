在經過作弊事件之後，休士頓太空人應該就是全大聯盟最大的反派，而除了賽場上時常被針對之外，現在傷兵問題也相當令太空人球團頭痛，今日又傳出新人王阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）將整季報銷的壞消息。

阿瓦瑞茲的右膝傷勢就一直困擾著他，今年春訓時就也因為同樣原因缺賽，同時《休士頓紀事報》記者也表示，只要一問到關於阿瓦瑞茲的膝蓋傷勢問題，太空人總教練、總管都會閃爍其詞並不會正面回答。

不過今天太空人總教練貝克（Dusty Baker）宣布，本季才出賽2場比賽就進入傷兵名單的阿瓦瑞茲將會整季報銷，雖然經過MRI檢查後確認，並沒有結構性損傷，不過仍必須要動手術治療已經有部分撕裂的右膝髕腱韌帶。

去年Yordan Alvarez表現非常可怕，僅出賽87場而已，但攻擊指數OPS超過1，打擊率也突破3成加上27發全壘打與78分打點，將30張第一名選票拿到手中，以滿分姿態拿下美聯新人王。

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(中時新聞網)