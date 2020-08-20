紅茶可以說是台灣的國民飲品，無論是早餐店還是手搖店都可以看見紅茶的身影。在炎熱的夏天若來杯沁涼的飲品，便可讓人暑氣全消。對此，就有網友好奇，紅茶冰和冰紅茶到底有什麼差別，就有內行人揭開關鍵真相，「精髓在碎冰，正統紅茶冰是碎冰，可以入口的。」
原PO在PTT上以「紅茶冰是什麼鬼?」為題表示，紅茶冰到底是什麼？去手搖店買一杯紅茶，也是一樣是紅茶加冰塊，那跟紅茶冰不是一模一樣嗎，有沒有內行人可以解答？
貼文一發內行網友也紛紛回覆，「紅茶冰有碎冰，而冰紅茶只有冰塊」、「正統紅茶冰是碎冰，可以入口的」、「精髓在碎冰」、「碎冰有口感啊，單純冰塊只是保持低溫。」
此外，也有網友針對古早味紅茶討論，「古早味就是紅茶結成冰打碎加紅茶呀」、「加決明子的叫做古早味紅茶」、「古早味是深焙的紅茶，茶色深且厚，再加砂糖並加入碎冰冰鎮提味。」
事實上中天新聞也實際採訪家事達人李珞，她表示除了準備合格紅茶包外，水溫80度是最剛好的，另外加上炒過的決明子，最關鍵的就是把砂糖加熱快炒，就能逼出古早味紅茶的香氣。
文章來源：[問卦] 紅茶冰是什麼鬼?
(中時新聞網)
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