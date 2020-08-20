電影《海霧》來勢洶洶，集結2020華語影壇最豪華陣容，由錢人豪執導，《角頭》王陽明領軍，鄭人碩、柯佳嬿、李李仁、連凱、謝沛恩、九孔、春風、王心恬、灰熊、儲榢逸、王宣、林道禹、邱永騰等實力派演員，還有金馬影帝李康生驚喜現身，眾人將在海上展開驚悚生死戰。

《海霧》故事講述，救難隊員阿傑(王陽明飾)登上遠洋船隻出海作業，卻遭到船員阿泰(鄭人碩飾)、阿丁(李李仁飾)不斷挑釁，在救起落海的小菁(柯佳嬿飾)，船上開始意外頻傳，船員失蹤、意外死亡，開始鼓譟猜忌；面對暴風嚴峻的考驗之際，發現最危險的遠不止於此，海底有著未知生物覬覦著，眾人必須放下成見，攜手合作才能生存。

《海霧》電影海報與預告釋出後，獲得觀眾巨大迴響。王陽明手持斧頭，柯佳嬿躲在其後方步步驚魂，鄭人碩與李李仁彷彿遭受不明生物襲擊，傳達出極度震驚不安的氛圍。影片類型也是國片中難得一見的題材，融合驚悚、災難、不明生物，更重要的還有對人性真實寫照，這也是導演在拍攝電影時的中心思想，雖然在初期演員招募困難，但在導演一一向演員解釋介紹劇本後，即獲得多位實力派演員加盟。

王陽明與鄭人碩，分別擔任《角頭》系列的主角，這次驚喜合體，宛如海上版喋血角頭，相互鬥毆卻又肝膽相照，在廣闊無垠的海上激發出大量賀爾蒙，陽剛味爆棚。初次大銀幕體驗的春風，則是更融入劇情，不惜叫李李仁「來真的」，被特殊道具榔頭K頭，甚至破皮流血；而首次在密閉船上演出的柯佳嬿，更是大喊吃不消。硬派男星連凱，除了飾演相當關鍵的船長角色外，更參與電影特殊道具設計，大顯身手。

電影《海霧》取材遠航船隻口耳相傳的禁忌恐怖事件，開創國片嶄新題材視野。更要提醒觀眾大海是神秘的，也藏著許多未知事物；人們若不斷用文明摧毀自然，將受到大自然的反撲。電影將在9月11日全台上映，更多電影情報請追蹤海樂大電影。

(中時 )