花縣長徐榛蔚感謝中央長期對地方部落投入經費，對傳統文化保存給予支持。（羅亦晽攝）

民眾黨主席柯文哲最近下鄉動作頻頻，今以市長身份受邀前往馬太鞍部落參加當地阿美族豐年祭，不過媒體焦點關注民眾黨是否準備進軍東台灣？柯文哲揮手拒答，只說「來看一下，好奇啊（豐年祭）」，稍後花蓮縣長徐榛蔚出席，但雙方僅握手致意，沒交集。

面對媒體提問民眾黨是否準備進軍花東，柯文哲僅揮手不回答。（羅亦晽攝）

台北市長柯文哲第一次參加豐年祭，大啖朵頤阿美族風味餐，感受到原住民熱情的招待。（羅亦晽攝）

傍晚，柯文哲先到會場表示，有許多阿美族人到台北工作，回到家鄉參與豐年祭作為都會與原鄉的連結，而豐年祭是其族人古老的傳統文化，利用活動將文化歷史拓展至都會，並開玩笑說「參加豐年祭應該是開心吃飯、聊天，不是來聽我演講」、「祝大家晚上吃飯愉快」。

徐榛蔚稍後到場致詞，感謝中央對地方部落文化等相關計畫給予全力支持，讓部落可以長期科技資源，透過凝聚力保留原住民傳統文化，蒐集豐富史料資訊，作為未來傳承文化的資材。徐榛蔚、柯文哲僅握手致意，並無交集。

面對媒體提問民眾黨是否準備進軍花東，柯文哲揮手不回答，一旁幕僚上前解釋，今天是市政行程，不回答黨政相關問題；而是否和花縣府有交流，他僅回答「以前有來過」後，由幕僚帶往會場，不接受採訪。

民眾黨不分區立委邱臣遠上個月赴宜蘭成立服務處，被視為插旗東台灣版圖第一步，據悉民眾黨正佈局花蓮服務據點，柯文哲下個月也將受東華大學校友總會邀請到花蓮演講「城市治理」，柯頻頻來到東部，展現擴展東台灣政治版圖的企圖。

(中時 )