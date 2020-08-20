雲林縣台西鄉海口故事屋「古日本風情」特展，讓民眾不出國也能感受異國風情。（丁仁桐提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣台西鄉子弟時尚大師林國基，為讓民眾不用出國就能感受日本風情，提供上百件日本文物，在台西鄉海口故事屋舉辦「古日本風情」特展，20日完成布置，吸引不少民眾先睹為快，22日開幕茶會林國基將到場解說，與鄉親同樂。

國內因疫情影響民眾無法出國度假，台西鄉海口故事屋因此與時尚大師林國基共同舉辦「古日本風情」特展，展出林國基蒐集多年的日本昭和時期文物，包括女兒節的人形娃娃、桌椅屏風、酒器鐵器等，充滿異國風情。

故事屋負責人丁仁桐表示，故事屋前身為日據時代昭和12年（1937）的海口庄長官舍，是雲林沿海少數的日式木造房舍，台灣光復後做為台西鄉長宿舍，後因年久失修閒置多年，經縣政府登錄為歷史建築整修活化，其歷史背景與此次特展可說是絕配。

林國基說他很喜歡蒐集日本文物，每次到日本旅遊一定會四處尋寶，有1次看到1個大型稻穀鼓風機，費盡心思才將它運送回國。此次特展將故事屋布置成日式溫馨小屋，民眾可感受到充滿日式風情的氛圍，「不能出國到日本，就來一趟台西」。

「古日本風情」特展即日起展至10月18日，本月22日上午10點開幕茶會，安排台塑之星南哥美聲、日本古箏與茶道表演，還有日式和服讓民眾免費穿著拍照。

(中時 )