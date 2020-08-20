青少年劇團進駐雲林縣北港鎮大復戲院，重現「北港座」風華。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮大復戲院舊稱「北港座」，經雲林縣政府列為歷史建築修復活化，20日「雲林FUN藝」青少年音樂劇團在此展開培訓計畫，這是第1個進駐老戲院的劇團，師生們為老戲院注入年輕活力，也見證「北港座」的復甦。

雲林縣四湖鄉文生高中與雲林縣文化處合作，舉辦青少年劇團培訓計畫，邀請台北愛樂劇工廠規畫課程，共有40餘名國、高中學生報名，主辦單位特別選在大復戲院培訓，充滿薪火相傳意涵。

台北愛樂劇工廠表示，報名學生以文生高中、斗六高中話劇社成員為主，課程分為「課程培訓」與「戲劇公演」兩部分，課程培訓包括戲劇開發、肢體開發、劇本創作、歌唱課，戲劇公演將於22日分別於北港遊客中心、斗六雲中街文創聚落公演。

文生高中「擺浪劇坊」話劇社吳姓學生說，經老師解說了解大復戲院創立於1930年，日據時期稱為「北港座」，後來才改名為大復戲院。早年除了播放電影還有秀場表演，在這裡排練戲劇很有感覺「時空彷彿回到從前」。

表演藝術老師陳俞任指出，雲林縣學校的話劇、音樂劇社團不多，各種資源也相對缺乏，但學生們充滿熱情，以簡單的道具配合探討社會議題的劇本，參加全國比賽表現不俗，例如文生高中「擺浪劇坊」話劇社即曾拿下教育部「全國學生創意戲劇比賽」2次特優、7次優等。

雲林縣文化處強調此次「青少年劇團培訓計畫」，主要是希望縣內國、高中生藉由話劇、音樂劇的演出，能夠有更多元的學習體驗，也見證大復戲院的活化成功，重現大復戲院舊稱「北港座」風華。

(中時 )