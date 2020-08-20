新北市議員陳錦錠、中和警友會辦事處顧問團團長張智倫、中和警分局舉辦小小警察體驗營，活動一開始報名即秒殺，今（20日）活動畫下完美句點。（葉書宏攝）

值得一提，陳錦錠、張智倫也在活動中捐贈50個防割手套。（葉書宏攝）

值得一提，陳錦錠、張智倫也在活動中捐贈50個防割手套。（葉書宏攝）

新北市議員陳錦錠、中和警友會辦事處顧問團團長張智倫、中和警分局於8月11日、8月13日、8月18日、8月20日舉辦小小警察體驗營，活動一開始報名即秒殺，今（20日）活動畫下完美句點，不少家長、孩童直呼「難忘的回憶！」相約明年再見。

中和警分局表示，活動規畫讓孩童更加了解警察日常工作，除了介紹警察值勤內容、警用車輛、裝備及犯罪預防宣導，教導孩童自我防衛意識，此外，活動中也演練當警察遇到持刀犯嫌如何應對，引起孩童驚呼連連，進一步加強孩童正確觀念。

值得一提，陳錦錠、張智倫也在活動中捐贈50個防割手套，當警察執勤時遇犯嫌或精神病患持刀時，除了能夠降低己身危害，更能在逮捕、約束時減少嫌犯或精神病患的傷害，對警察執勤安全大大提升。

陳錦錠表示，暑假將近尾聲，透過寓教於樂方式更能加強孩童自我防衛觀念，健康迎接新學期到來，日後也會和警分局等單位合作，加強宣導正確的反毒、反霸凌等觀念，孩子是未來的主人翁，要一起提供他們更好的環境，健康成長。

張智倫說，警察24小時執勤相當辛苦，近來攻擊警察事件時有所聞，亦或是警察需破窗拯救危及民眾，防割手套將有助於警察平日工作，更可以保護警察自身安全，另外，他也呼籲，青少年朋友勇於反毒，毒品不可碰，切勿因好奇心害了一生。

(中時 )