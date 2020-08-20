由坎城大導羅蘭約菲、傳奇配樂顏尼歐莫利克奈攜手合作，集結奧斯卡雙影帝勞勃狄尼洛、傑瑞米艾朗與《即刻救援》連恩尼遜同台飆戲的史詩鉅作《教會》，當年橫掃一座奧斯卡獎、兩座金球獎、三座英國奧斯卡獎等影壇指標性獎項，更榮獲坎城影展金棕櫚獎。而電影叫好又叫座，不僅被梵蒂岡電影清單列為「15大宗教電影」、榮獲美國國家評論協會列為「年度十大電影」，英國《教會時報》更封為「50大宗教電影」中的第一名！而《教會》睽違34年將於9月11日重返大銀幕，讓影迷得以看見勞勃狄尼洛、傑瑞米艾朗和連恩尼遜精湛的演技和仍是影壇鮮肉的高顏值，及再次欣賞義大利配樂大師顏尼歐莫利克奈名列《AFI百年百大電影配樂》的經典音樂！

史詩鉅作《教會》集結雙影帝勞勃狄尼洛、傑瑞米艾朗與人氣影星連恩尼遜同台演出，飾演在西班牙與葡萄牙交鋒的局勢下，努力為南美叢林的瓜拉尼人爭取生存空間的耶穌會修士，在戰火進逼的情況下面臨內心信念的掙扎，精湛演技直擊人心。導演羅蘭約菲也坦言面臨到一般好萊塢導演不會遇到的選角困難，必須找到介於現代與原始中間的印地安人來演出瓜拉尼人，他說：「我們電影拍的是道德上的模稜兩可，我希望片中的印地安人也是介於一種中間的狀態，最後我們找到了有接觸傳教士卻仍保有他們生活與歷史的瓦娜娜部落。」總計4個村落約300位瓦娜娜居民成為電影臨演，在劇組訓練6週後再用飛機送往拍攝地點，拍攝期間都有專門人員擔任翻譯和戲劇指導，拍到後期瓦娜娜人都會在拍完後聚在一起互相指導彼此。

而導演羅蘭約菲更透露起初瓦娜娜人還在考慮要不要答應合約的時候，他曾遇到兩個願意參與演出的村民，村民開了個條件是不能讓他們的小孩參與，理由是他們認為電影拍攝完後所有人都會被殺掉，若孩童也慘遭毒手，那瓦娜娜部落便後繼無人，導演羅蘭約菲說：「相對我的震驚，他們的態度卻很平靜，我不懂他們這種想法從何而來，但這讓我更確信這部電影必須讓他們演出，讓他們能有對外表達的機會。」

18世紀天主教耶穌會修士深入南美叢林向當地原住民瓜拉尼人（Guaraní）傳教。曼多薩(勞勃狄尼洛飾)是西班牙殖民地的傭兵，他發現自己的弟弟與未婚妻的不倫戀後手刃了弟弟，他雖免於死罪卻愧對良心，在耶穌會修士加百列(傑瑞米艾朗飾)勸說下，曼多薩跟隨修士前往他們傳教的地方，友善的瓜拉尼人感動了曼多薩，他便在修士加百列與約翰(連恩尼遜飾)的見證下成爲了一名耶穌會修士。隨著西葡馬德里條約生效，傳教地被移轉給葡萄牙殖民，葡萄牙人認為耶穌會所建立的平等社會有礙於奴隸制，因而展開一場浴血之戰。

(中時 )