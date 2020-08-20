台北市長柯文哲身兼民眾黨主席，但此次民眾黨在高雄市長補選更是僅獲得4％得票率慘敗，連200萬元保證金都拿不回。然而傳出連柯粉內部都出現矛盾，文哲擬屬意讓妻子陳佩琪擔任精神領袖，化解紛爭。對此，陳佩琪今(20日)晚也在臉書抱怨，「我竟為這四個字被人嘲弄數天之久…，一個討論過程被黑成『後宮干政』，我是如此不堪又如此不識大體？」

陳佩琪在臉書表示，「精神領袖」是什麼？竟為這四個字被人嘲弄數天之久…在醫院工作的人都知道，內部開會， 常有與會者神來一筆， 提出一些天馬行空的想法和建議，從沒仔細考慮醫院的人力和財力，所以說這種沒定論的討論過程是不可外流，當然若決定做了，就得昭告天下，醫療是這樣，政治也該如此，個人是絕對贊同先生說的「政治要公開透明」， 但不包括還沒下定論的討論過程吧！

陳佩琪忍不住說，一個討論過程，被黑成「後宮干政」、把黨當成「家天下」 ，被酸「走了一個， 又來一個」，「我是如此不堪又如此不識大體？我要強調柯粉不是黨部的組織，也和市府無關，他們就是單純的從2014年支持到2018年，又跟著我們到2020的柯粉而已，跟他們碰面吃個飯，當面說聲『謝謝您們』， 是有如此不堪惡劣到令人生厭？」

陳佩琪還原當天說自己有「琪粉」的狀況，她說，是因為先生說「柯粉」裡也有很多人喜歡妳，於是自創一個「琪粉」，自己是不該如此自傲，這點道歉收回，保證以後不會再說！

(中時新聞網)