為了保障每一個人都享有運動的權利，讓身心障礙學生能與一般生一樣參與體育活動，教育部體育署106年起推動學校適應體育計畫，以及個別教育計畫（IEP）並希望在明年啟動「推展學校適應體育四年計畫」，持續深耕推廣。

台灣師大特殊教育學系姜義村教授表示，IEP是指為每一位身心障礙且具有特殊教育的學生，所特別擬定的教育計劃，目前已有愈來愈多的家長主動向學校推動此政策，以往的觀念認為身心障礙學生每逢體育課就只能休息，因為主要是怕「危險」，但殊不知這剝奪了他們運動的權利，所以希望地方政府教育局能多加提倡與宣導，讓更多家長明白即使身心障礙的學生，也能透過IEP來上體育課。

體育署副署長王水文指出，學校適應體育的推展，是需透過體育教育與特殊教育的跨域合作，因此體育署推動此政策是希望未來4年能持續做到「倡議與宣導」、「教師增能」、「數位平台」、「標竿學校」四個面向。

「推動學校適應體育計畫」自106年至今（109）年7月底，共設置8所適應體育標竿學校，舉辦36場教師增能研習，超過1531位老師受過訓練。學校體育組科長張盛年說：「為避免個別專業能力不足，體育老師和特教老師藉由研習，增進適應體育相關知能。」同時也透過數位平台，提供優良教案與溝通交流的機會，給特殊需求的學生與家長、特教教師、體育教師或學者專家。

推動學校適應體育計畫，除了落實保障身心障礙學生健康權及運動權，也是讓班上其他學生們從小理解、尊重多元文化，並懂得關懷弱勢群體，促進身心障礙學生在身體機能、認知學習及社會情緒均能獲得實質的效應。

(中時 )