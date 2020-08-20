金馬電影《返校》今年由公視翻拍推出影集版，19日發布超前導預告，由90年代的學妹劉芸香，帶觀眾重返翠華中學，空蕩的教室和校園廢棄角落，搭配整齊劃一的踏步聲響，斗大的紅字寫道「方學姊歸來」，搭配鬼門開第一天，方學姊即將回歸的訊息，更增添靈異驚悚感，引發網友熱議：「等不及要看30年後方學姊的轉變！」「很有fu，鬼門校門一起開」「被鏡中閃過的方學姊嚇到！」

預告中隱約透露出30年前離世、離不開翠華中學的方學姊，靈魂因封印干擾而漸漸扭曲，悲傷與痛苦積累成仇恨，即將展開復仇，此外也見城隍爺神像、道士舉辦法會、召喚筆仙等帶有在地民俗文化的畫面，透露出長篇幅的影集模式有更大空間著墨台灣在地習俗信仰，短短30秒預告緊張懸疑的氣氛十足，令人期待。

雙女主角由身兼舞者與演員的高學歷氣質美女韓寧飾演學姊方芮欣，以及戲劇科班出身、近年在劇場嶄露頭角的新生代演員李玲葦飾演學妹劉芸香，兩人皆在高壓海選中脫穎而出，製作人也希望藉此培養出優秀新演員，帶給觀眾嶄新的感受。

影集製作人林仕肯表示「影集版以橫跨30年的時空背景為特色，為呈現電玩 IP的經典角色經歷30年的改變、挖掘角色更多面向，採取雙女主角的設定，從90年代學妹劉芸香的視角對話60年代學姊方芮欣所經歷的悲劇，與其後留下來人們的故事。」

作為遊戲故事的原著，赤燭遊戲公司共同創辦人姚舜庭也表示：「遊戲無法談得太仔細，影集卻能延伸出更豐富的人物故事，期待30年後全新發展。」日前官方社群發布一則失物招領的公告，讓網友化身翠華中學的學生，透過LINE 情境解謎機器人參與解謎，問答中暗藏方學姊30年來的經歷與改變，上線5小時便突破2萬多則互動訊息。《返校》影集12月5日每週六晚上九點公視主頻首播，公視+週日上線。

《返校》20日釋出前導海報。（公視提供）

(中時 )