周興哲在8月8、9日2度登上台北小巨蛋開唱，同是全球疫情爆發後，首場室內萬人演唱會，引起關注。他在小巨蛋開唱前，特地接受美國時代雜誌專訪，他全程用英文回答、侃侃而談，該報導19日在時代雜誌網站上線，周興哲開心分享，用英文寫下：「爸媽！我上時代雜誌了。」

他把榮耀歸於母親，更形容作為疫情後首位開唱的歌手，可說是如履薄冰，很感謝粉絲支持。他憶起開唱當天全場觀眾都帶著口罩，但依舊聽到大家的尖叫、大合唱歌聲，直呼：「是多麼地無與倫比。」

主辦單位星空飛騰在演唱會開始前，嚴格把關安全，實施實名制、發放口罩及酒精棉片等，對此，執行長羅維君表明周興哲演唱會不是要衝第一，初衷是想在疫情動盪期間，用音樂帶給大家陪伴和撫慰，很幸運地申請到場地過關，還是解封後的第一場，她形容「其實壓力山大」，為了做到防疫滴水不漏，持續密集開會，研擬實名制如何落實。此外，周興哲將在9月5、6日在高雄巨蛋開唱，屆時同樣採用實名制，入場簽名登記、戴口罩、酒精消毒等做足防疫措施。

(中時 )