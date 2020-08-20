黃路梓茵（Lulu）推出新專輯《29》，20日舉辦音樂分享會。Lulu去年獨挑大梁主持金曲獎頒獎典禮，獲得好評，今年金曲獎主持人則是由魏如萱（娃娃）獨自接下，娃娃昨受邀擔任Lulu音樂會的主持人，現場像是金曲主持學姐、學妹齊聚，互相打氣，Lulu日前把去年金曲主持的寶典傳授給娃娃，「娃娃感覺滿Chill、很棒」，並提到娃娃為電台DJ主持經驗豐富，Lulu大讚：「她沒問題，一定是大拇指！」

Lulu談到主持大型典禮，專注度是很重要她憶起在主持金曲獎之前，只想獨自在小房間，不想跟任何人講話，「因為在現場沒有人可以救你，只有自己可以救自己，很緊張。」

而Lulu去年與阿達分手，單身1年，她坦言2人和平分手，若相遇也不尷尬，也不介意阿達上她主持的節目，她直喊：「歡迎！」將適逢七夕情人節，她當天在工作中度過，笑說：「好想過情人節，想談戀愛。」現在獨居中的她，透露身邊好友、母親及妹妹，不時致電、傳訊關心近況，好友笑問：「妳現在還活著嗎？」

此外，農曆七月鬼門開，Lulu直言沒遇過鬼，不過曾遇過「色鬼」，她當時在主持尾牙，廠商老闆喝太醉竟掀她的裙子，她妙語如珠回：「老闆你喝太多囉，掀裙子要加錢喔。」順利化解危機。

Lulu舉辦音樂會，艾怡良送禮力挺。（環球音樂提供）

(中時 )