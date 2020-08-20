福和國中今年的新生訓練，將美國舊金山探索博物館(Exploratorium))中的互動科技體驗帶入校園。（福和國中提供）

福和國中今年的新生訓練，將美國舊金山探索博物館(Exploratorium))中的互動科技體驗帶入校園。（福和國中提供）

福和國中今年的新生訓練，將美國舊金山探索博物館(Exploratorium))中的互動科技體驗帶入校園。（福和國中提供）

新北市政府教育局自2017年推動生活科技前瞻領航計畫以來，全市已有9所D.School，及29所Techshop，今年更推動D.T策略聯盟，鼓勵各校結盟，創發新北Design in Taiwan的品牌形象。福和國中是新北D.School學校，在師大科技系張玉山教授的指導下，目前已邁入第三年經營，加上108課綱上路後，學生的學習變得很不一樣。

福和國中今年的新生訓練，將美國舊金山探索博物館(Exploratorium))中的互動科技體驗帶入校園。福和國中以三年來持續發展的遊具主題科技領域系列課程，變成新生認識校園闖關遊戲，讓國中新鮮人發現闖關遊戲背後的STEAM跨領域知識。

在創意投擲遊戲中，七年級新生抽籤選取學長姐所做的各式投擲器，兩班對戰，從機構結構操作中，了解力矩槓桿原理。融合資訊科技及生活科技課程，學生所作的智控船，也讓新生大開眼界，發現能源動力、作用力反作用力、浮力等科學應用。平常要花錢才能玩的夾娃娃機，在福和國中可以讓學生玩個夠，還可寫程式設計遊戲規則，增加樂趣。這些迷你夾娃娃機都是九年級畢業的學長所做的，學生觀察日常生活中起重機的升降結構，應用理化基本電學，製作輪軸結構，完成夾娃娃機抓取升降台。

寫程式控制升降與跳島闖關的無人機，也激起新生的學習興趣。福和國中仿照舊金山探索博物館，創造一個敲敲打打工作室(Tinkering)，讓學生做出自己的掛牌語錄。生活科技教師還搭建一個比舊金山探索博物館還大的相互作用力物理遊戲，，在風雨操場，讓新生齊心協力一起拉( pull together)，以發現合力分力的大小與方向間的關係。資訊教師同時也運用新興科技課程， 使用360相機結合EduEenture軟體，建制了一套虛擬校園空間，透過情境式的提問，讓學生體驗VR實境模擬，認識校園。

福和國中范筱蓉校長表示，面對未來，需要有整合跨域的學習能力，福和國中特別希望孩子能在快樂中學習，因此教師彼此之間專業合作，運用福和科技中心與職探中心資源，設計好玩實用與兼具思考實作的創意課程，把校內科技領域課程應用在新生訓練，由學長姊擔任關主，帶領學弟妹，形成良好學習氛圍。

(中時 )