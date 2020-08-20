出錢出力處理電纜地下化，少了電線桿阻礙視野，附近鄰居也為電線桿消失，電纜走入地下化按讚。（盧金足攝）

位在台中市新光三越生活圈，一個正在興建的新建案，卻因社區前矗立電線桿，影響環境與視線，這家建商決定解決「

我家門前有電線桿」的問題，從提出電纜地下化申請到核准

，前後耗時約2年時間，且所有費用都由建設公司自行承擔，花費時間、財力，敦親睦鄰，也友善環境視野與城市美學。

近日住戶發現建商主動將精銳「FUN未來」社區前電線桿地下化，打造無線生活，該建案因臨近七期百貨商圈，與水湳經貿園區等優勢，預售時即已迅速完銷售罄，但建商在工程啟動後仍心繫建案周遭環境，極力向政府爭取將社區前電線桿地下化。

由於台中市西屯區西屯路、弘孝路，並非新新規畫的重劃區，電纜地下化工程不易，精銳建設行銷協理高鴻麟表示，從提出電纜地下化申請到核准，前後耗時約2年時間，費用都由建設公司負擔，耗費時間、經費，也為地方提供更優質動線。

「讓電線桿走入地下化也是為社區、鄰里居民的用電安全

、人身安全著想」，建商指出，根據統計，在颱風頻傳的夏秋季節，因風災導致電線桿倒塌而造成停電、傷亡事件時有所聞，政府有關單位早已開始進行全面電纜地下化的計畫。

精銳建設主動發揮企業社會責任，將住戶的生活、安全擺在第一位，從8年前開始精銳「印象天籟」、精銳「藝博匯

」、到精銳「FUN未來」以客戶居住美學安全考量，這次出錢出力處理電纜地下化，少了電線桿阻礙視野，附近鄰居直呼「佛心來著！」

(中時 )