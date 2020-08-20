白宮貿易顧問納瓦羅表示，中國和民主黨已達成共識，通過指責川普為疫情負責，以尋求在11月總統大選中擊敗川普。（圖／美聯社）

美國2020年總統大選即將於11月舉行，民主黨與共和黨互相發起言論攻勢，中國議題尤為雙方攻防重點。白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)稱，中國大陸與民主黨相互勾結，企圖在大選中擊敗尋求連任的川普。大陸外交部予以強烈駁斥稱，納瓦羅的說法純屬無稽之談，此人撒謊成性、造謠上癮，四處散「政治病毒」和虛假資訊，早已毫無誠信可言。

在北京20日召開的外交部例行記者會上，媒體指出，納瓦羅昨日表示中國和民主黨達成共識，通過指責川普政府為新冠肺炎疫情大流行負責，以尋求在11月總統大選中擊敗川普。中方對此有何評論?

發言人趙立堅表示，「納瓦羅這一說法純屬無稽之談。這個人撒謊成性、造謠上癮，四處散播『政治病毒』和虛假資訊，早已毫無誠信可言。美國政府抗疫表現如何，美國人民對此最有發言權，國際社會也都看在眼裡。我們奉勸納瓦羅之流收起「甩鍋」推責的把戲，停止其卑劣的表演，否則只會自取其辱。」

趙立堅強調，中國多次說過，美國大選是其內部事務，我們沒興趣也從未干涉。同時敦促美國政客不要為了一己私利，在競選中硬拿中國說事。

納瓦羅在白宮受訪指控民主黨與北京勾結，當《福斯新聞》記者問他指控的證據時，他回答說：「這是很明顯的」，「我認為現在發生的情況是，民主黨和中國共產黨已經達成了擊敗川普的共同目標，他們的整個戰略都是基於指責本屆政府為中國共產黨製造的全球流行病負責。」

納瓦羅說，如果民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)在11月贏得總統大選，拜登將把美國「交給」中國共產黨，美國人民應該對此「感到害怕」。

(中時新聞網)