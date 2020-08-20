MHI Vestas與CS Wind/金豐簽訂塔架採購協議，進一步將台灣定位為新興的亞太離岸風電產業中心。此採購協議涵蓋MHI Vestas在台灣所有專案的塔架供應，包含彰芳一期和二期、西島和中能風場。

MHI Vestas指出，目前已通過台灣政府第二階段潛力場址本土化審查的風場僅有四個，即彰芳一期和二期、西島和中能風場。MHI Vestas不僅對台灣本土化計劃有著宏圖雄心，也同時持續地推進本土化計劃。

MHI Vestas台灣業務總監梅達．撒西羅維琪（Maida Zahirovic）表示，MHI Vestas在台灣採購塔架，展現我們積極發展本土供應鏈的作為。MHI Vestas以領先的本土化計劃與在地供應商合作，持續為台灣創造經濟價值。在地供應商將樂於見到延續至2026年的額外數量需求，這不僅讓供應商的前期投資有最佳的回收效益，並將由具有完備生產平台且經認證的MHI Vestas V174風機，帶來更多的確定性。

MHI Vestas說，目前已在台灣簽署多項本土供應合約，包含葉片、葉片材料（膠黏劑、樹脂、拉擠碳板）、塔架、配電盤、輪轂鑄件、輪轂板、機艙底座鑄件、低電壓配電櫃、不斷電系統及功率轉換模組。MHI Vestas計劃於2020年陸續宣布更多的本土供應鏈合約。

(工商 )