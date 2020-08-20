賣場主管趕緊報警處理後，只有先將這名員工的屍體以雨傘遮住，再用紙箱搭起封鎖線安置約4小時，來店的客人幾乎都可若隱若現看到這位暴斃員工的屍體。(Globo.Com News)

中南美洲的巴西發生一起賣場店員上班突然暴斃的離奇事件。據了解，這名店員照常一樣上班工作，身體卻急速出現異樣，緊接著就迅速死去，賣場主管趕緊報警處理後，只有先將這名員工的屍體以雨傘遮住，再用紙箱搭起封鎖線安置約4小時，來店的客人幾乎都可若隱若現看到這位暴斃員工的屍體，暴斃員工的妻子得之後店家行為相當憤怒，立即將這起事件PO文至社群媒體，馬上引起網民的一番討論。

根據外媒報導，位於中南美洲的巴西某家賣場內，發生1名員工上班時突然暴斃身亡。賣場主管說明，這名員工其實並非賣場應徵進來，只是在賣場內從事其他的銷售工作，但賣場在報警處理後，竟只先以紙箱建立起封鎖線，再拿雨傘遮蓋屍體，隨後就繼續營業做生意，直到快接近中午11點時，警方單位抵達才處理完畢，暴斃員工太太相當不滿賣場的處理態度，立即將過程PO上網，才讓整起事情曝光。

賣場方面則說明，這名員工當下發生狀況時，就有立即報警處理，也表態他是因心臟病發作突然去世，由於暴斃員工放置在賣場內的照片實在過於嚇人，賣場也立即對外公開道歉，針對沒有馬上關閉賣場疏散客人一事表示抱歉。然而，暴斃員工的妻子透露，她的先生在今年3月才剛完成健康檢查，檢驗結果一切正常，至於真正的暴斃原因仍由警方進一步釐清當中。

(中時新聞網)