西班牙編舞家瑪芮娜．麥斯卡利作品《媒體入侵》，安排舞者手持鏡頭，近身拍攝舞者跳舞時的神情，帶觀眾在虛實交錯之處看舞。（張鎧乙攝）

西班牙編舞家瑪芮娜．麥斯卡利曾任職荷蘭舞蹈劇場舞者，多次與台灣舞蹈空間舞團合作。（張鎧乙攝）

在鏡頭之下，舞者的表情一覽無遺，西班牙編舞家瑪芮娜．麥斯卡利作品《媒體入侵》，只見舞者手持鏡頭，拍攝另一名舞者跳舞的表情，即時投影到大螢幕上，虛實交錯，瑪芮娜表示，「這是一趟發現舞者如何使用身體的旅程，透過鏡頭，觀眾和舞者的距離更靠近，也更直接感受到舞者對表演的態度，在鏡頭下，一切無處躲藏。」

瑪芮娜表示，在科技年代，人們仰賴科技媒介工作，期望能創造更好的生活，各種社群、網路媒介，充斥在日常生活裡，「對舞者而言，他們感受社會的方式，就是舞動身體，而透過舞動身體，又可進一步傳遞與反映他們對社會的理解，以及呈現社會現象。」

在舞作裡，瑪芮娜安排舞者手持鏡頭，錄下另一名舞者跳舞時的表情，只見舞者面對著鏡頭跳舞，眼神溫柔而堅定，在群舞場面，也可看見舞者撥弄另一名舞者頭髮的細部動作，投影在大螢幕上，觀眾就像是站在他們身旁欣賞他們跳舞。

瑪芮娜表示，鏡頭裡的舞者，一連串的動作經過編排，「這是建立在虛構上的真實，但舞者同時也在經驗當下的時光，那當下的瞬間，被鏡頭捕捉下來，當觀眾看見鏡頭下的舞者時，也像是在照鏡子一樣，他們會依照個人經驗不同，而對舞者的模樣有不同的解讀。」

值得一提的是，這回舞台設計露蜜拉．羅德格（Ludmila Rodrigues）特別打造三座大型充氣裝置，其中最大型的裝置高達5.5公尺，氣球會在舞台上慢慢變大，舞者一邊適應這座不斷擴充的裝置，同時要在擠壓的空間裡跳舞，除了視覺效果，舞者也從中再度發展不同的身體使用方式。

演出將於10月31日至11月1日在衛武營國家藝術文化中心戲劇院、11月28日到29日，在台北城市舞台登場。

(中時 )