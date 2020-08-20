目前菲律賓東邊有一個熱帶擾動90W正在發展中，天氣風險公司總監賈新興預估，明（21）天有機會發展成為熱帶低氣壓，最快在22日下午增強為第8號颱風「巴威」。

賈新興在臉書上貼出一張預估圖表示，菲律賓東邊的熱帶擾動90W最快22日下午會增強為颱風巴威，22日深夜至23日清晨通過宮古島和那霸之間，26日晚上登陸韓國，至於下周天氣，25日之後台灣的天氣預測相對很不穩，但還是有其他不確定性因素需要繼續觀察後續的變化。

氣象專家吳聖宇也在臉書《天氣職人－吳聖宇》上指出，目前在呂宋島東方海面的熱帶擾動90W正逐漸北上，結構依然鬆散，不過未來在較為有利的大氣環境下，將有發展增強的趨勢。

第八號颱風巴威最快周六下午生成。（摘自賈新興臉書）

吳聖宇補充，如果颱風生成，隨著太平洋高壓持續東退，90W來到台灣以東後，預期將逐漸向東北方向偏轉，因此雖然有機會發展為颱風，但是接下來可能已經在遠離台灣的過程，對台灣陸地以及近海的直接威脅性不是太大。

#初步評估重要時間點 一張圖標出 可能的重要時間點 目前位在菲律賓東邊的熱帶擾動90W 仍在緩慢的發展中 預估明天(8/21)有機會發展為TD 最快8/22下午增強為颱風 8/22深夜至8/23清晨通過宮古島至那霸之間 8/26晚上登陸韓國 至於下週的天氣 初步以8/25為區隔 8/25之後預測臺灣的天氣 相對很不穩定 但仍舊有其不確定性因素 先行關注 後續的變化 圖中採用時間再加8小時 即為臺灣的時間 由賈新興發佈於 2020年8月20日 星期四

(中時新聞網)