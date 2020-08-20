目前菲律賓東邊有一個熱帶擾動90W正在發展中，天氣風險公司總監賈新興預估，明（21）天有機會發展成為熱帶低氣壓，最快在22日下午增強為第8號颱風「巴威」。
賈新興在臉書上貼出一張預估圖表示，菲律賓東邊的熱帶擾動90W最快22日下午會增強為颱風巴威，22日深夜至23日清晨通過宮古島和那霸之間，26日晚上登陸韓國，至於下周天氣，25日之後台灣的天氣預測相對很不穩，但還是有其他不確定性因素需要繼續觀察後續的變化。
氣象專家吳聖宇也在臉書《天氣職人－吳聖宇》上指出，目前在呂宋島東方海面的熱帶擾動90W正逐漸北上，結構依然鬆散，不過未來在較為有利的大氣環境下，將有發展增強的趨勢。
吳聖宇補充，如果颱風生成，隨著太平洋高壓持續東退，90W來到台灣以東後，預期將逐漸向東北方向偏轉，因此雖然有機會發展為颱風，但是接下來可能已經在遠離台灣的過程，對台灣陸地以及近海的直接威脅性不是太大。
(中時新聞網)
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