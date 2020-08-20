綠線捷運G12、G13、G13a車站周邊土地開發計畫，日前進行公展和說明會，吸引周邊民眾前往了解，20日不分藍綠議員都質疑公益性和必要性。（蔡依珍攝）

綠線捷運G12、G13、G13a車站周邊土地開發計畫，正由桃園市都委會審議中，但不分藍綠議員都質疑公益性和必要性，直指航空城已是台灣有史以來最大徵收案達2600公頃，鄰近還要為場站再開發642公頃，更將茄苳溪截彎取直，破壞生態，痛批炒完航空城換炒綠捷地。

都發局長盧維屏坦言該區買賣交易量增，也認為內政部都委會可能會質疑鄰近航空城的可行性，但站體周邊不可能都是農地，全案已於5月完成公展、6月開了4場說明會，目前正由桃園市都委會專案小組審議中，住宅和商業區各9％，多達30％都是產專區，會以城鄉發展為由說服委員，並納入民眾意見從長計議。

綠線捷運G12、G13、G13a車站周邊土地開發計畫，原是為了綠捷北機廠基地開發，市長鄭文燦宣布將北機廠遷移至滲眉埤，市府重新檢討規畫成產專區，面積由674公頃縮小為642公頃。

議員張桂綿出示厚厚一疊陳情書，直指許多居民沒收到說明會通知，感嘆長年耕種的農田即將消失，覺得「被市政府出賣了」，綠捷農地守護聯盟也擔憂都市計畫變更後，綠油油的農業區消失，取而代之是工業區產業用地，張也和郭蔡美英不滿為了蓋大公園，將茄苳溪截彎取直，嚴重破壞經年累月形成的自然生態，計畫中卻未見效益和風險評估，地主也深怕土地流失造成權狀損失。

「航空城地皮炒完、換炒G12、13！」議員黃敬平和劉勝全也直指，捷運系統用地僅要3.32公頃，卻擴大徵收到642公頃，其中可標售的土地達113.78公頃，砲轟是變現賣錢挹注市庫？他們也質疑開發面積是桃園第二大，僅次航空城，卻也緊鄰航空城，「連盧維屏都曾在6月23日座談會公開說這個計畫沒有非常充分的公益跟必要性，大膽預測會遭委員駁回！」

(中時 )