上海點心老店「高記」永康店擁有70年歷史，一直深受饕客喜愛，但因2、3樓遭北市都發局認定為「住宅區」，不得作為商業用途，因此被開罰24萬元，並預定在14天後斷水斷電，因此預告結束營業倒數中，店家也證實此事，擔憂店內百名員工何去何從。北市建管處表示，業者歷經７次連續處罰，迄今仍未改善。

建管處表示，永康街「高記」餐廳，在2018年10月期間，經市府公安聯合檢查，發現餐廳整棟建築物原核准用途1樓為「店舖」，2、3樓為「集合住宅」，營業面積合計656.11平方公尺，必須申請變更使用執照。

建管處指出，餐廳申請變更使用執照，必須檢討增設停車位，且須設置無障礙設施及消防安全設備。由於合法化成本甚高，業者雖經建管處歷經７次連續處罰，共累計78萬，迄今仍未改善。建管處強調，已通知業者，限期8月底停止違規使用，否則將祭出建築法重罰30萬元並執行斷水斷電處分。

高記永康店郭姓協理坦言，這是「老問題」了，長期以來一直都有與北市都發局協調，但遲遲未達成共識，大嘆若真的被斷水斷電，等同直接斷絕店家活路，店內百名員工不知該何去何從。

「高記」1949年來台開店，以生煎包、蟹殼黃等傳統小點起家，隨著時間的發展，也推出小籠包、東坡肉、醉雞等佳餚，知名度與鼎泰豐齊名，被許多民眾列為永康商圈必吃名單之一，高記全盛時期共有8間門市，但隨後陸續「瘦身」關閉門市，今年度因新冠肺炎疫情影響，導致有2間門市再收掉，如今僅剩創始永康店一間。

(中時 )