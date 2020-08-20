航空城土地徵收正如火如荼進行前置作業，桃園市政府計畫將蘆竹社宅提供給優先搬遷戶，引爆蘆竹怒火斥：「這對蘆竹人公平嗎？」放話一定追到底。都發局長盧維屏忙安撫，強調只是暫時調度，也提到將於明年第一季成立社宅服務中心，讓管理營運專業化。

「為何是航空城優先？」民進黨議員郭麗華說，地方引頸期盼多年，好不容易盼到蘆竹2號416戶今年將完工、明年6月開放入住，蘆竹1號也將於2022年11月提供114戶，市府卻突然「攔截」宣布將當航空城中繼住宅，砲轟蘆竹成二等公民，強調一定捍衛蘆竹市民權益。

盧維屏坦言能理解，強調只是暫時調度，蘆竹還有捷運A10站、大興段和宏華段3處社宅基地，分別在發包興建招標中，會照顧蘆竹居民。住發處也指出，只要符合資格，設籍或工作在桃園，不限區域的居民都能申請，同理蘆竹人也能申請10月完工的八德2號354戶。

議員呂淑真、林志強和劉曾玉春則擔憂收不到租金又趕不走，甚至提到有租戶長達11個月未繳錢，議員葉明月則直言，市府高喊桃園要蓋1.2萬戶社會宅，擔憂一口氣蓋太多成蚊子館、蓋太少又供不應求，要求公布計算基礎，也建議如未來供需寬裕，開放繳了20年的住民優先承購，讓無殼蝸牛有自己的家。議員涂權吉則要求超前部署，像是市府和中央各在楊梅規畫500戶社宅，目前鄰近小學都總量管制，校舍應未雨綢繆。

盧維屏坦言本就預期會有零星住戶遲交房租，會先請社會局協助媒合工作，不會第一時間趕人，遲繳4到6個月才會請租戶離開，目前中路2號有1住戶遭退租，他也提到住宅法規定社宅只租不賣，中央修法前不會販售。

(中時 )