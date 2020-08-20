暑假接近尾聲，為了迎接開學，教育局祭出肩頸收心操和營養菜單，鼓勵親子一起來收心。（蔡依珍攝）

暑假接近尾聲，為了迎接開學，教育局祭出肩頸收心操和營養菜單，鼓勵親子一起來收心。（蔡依珍攝）

暑假接近尾聲，為了迎接開學，教育局祭出肩頸收心操和營養菜單，鼓勵親子一起來收心。（蔡依珍攝）

近來學校行政業務繁雜，學校主任、組長行政壓力與日俱增，爆發「逃亡潮」，桃園市教育局為留住人才、降低行政負擔，祭出調降教師兼任組長每周授課節數、調高教師協助行政總節數、規模較小的學校會計與人事人員3校合併改為2校合併、增加學校行政處室及增設行政職務等，希望新學期能提升學校行政效能。

教育局指出，8月1日起國中小教師協助行政總節數，國中由22至40節調高為26至56節，國小由8至14節調高為10至20節，並增加二級距，「73-90班」及「91班以上」大型國小組長的授課節數由6節降至3節，每年需增加約1500餘萬元。

教育局指出，調整後優於其他四都、與台北市齊平，希望降低學校行政負擔，強調2016年起，就陸續實施國中小主任及組長減課1至5節、調降藝文及綜合領域專任教師授課節數，更調整國小行政組織，24班以下學校增加處室，12班以下學校由2處室2組調整為3處室3組、班級數13班至24班學校由3處室8組調整為4處室8組，總投入1億3600萬元，致力提高教師兼任行政意願。

另外，因應暑假接近尾聲，為了迎接開學，教育局也祭出肩頸收心操和營養菜單，鼓勵親子一起來收心，呼籲家長即起讓小朋友每天比前天提早15分鐘上床就寢、提早15分鐘起床，逐步調整到上學作息，開學不憂鬱。

(中時 )