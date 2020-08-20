悚！兩狗追逐牽繩絆倒老婦 臉部落地送醫不治

大陸廣西省佛山17日發生一起意外事件，一名13歲少女小月（化名）牽別人家的大型犬出門遛狗，經過市場時狗鍊意外鬆開，大型犬甩著狗鍊一路狂奔。未料，鍊子竟絆倒路邊站著的阿嬤，而狗快速奔跑並甩動鍊子，高速之下阿嬤被鏈子撂倒頭部直撞地面，雖經緊急送醫仍傷重不治。

綜合陸媒報導，這起事故發生於17日晚間，年僅13歲的少女小月，在父母不知情的情況下牽了鄰居家的白色大型犬出門散步，在行經市場時狗鍊意外鬆開，大白狗一路狂奔，身上綁著的狗鍊則被拖在地面甩動。孰知，大白狗跑過站在市場口的88歲麥姓阿嬤身邊，狗鍊一把撂倒了阿嬤的腳，監視器畫面可看到，阿嬤被撂倒，整個人瞬間腳懸空，在空中旋轉180度，最後臉部著地，瞬間血濺街道。

隨後身穿紅裙的小女孩跑過來，看著倒臥在血攤裡阿嬤，竟看了一眼後，僅叫回闖下大禍的大白狗，隨即快步逃離現場，事發影片曝光後，小女孩肇事逃逸的舉止引起全網譁然。

警方接獲意外通報後，自刑事角度初步判定為意外事件；民事賠償部分則因小月仍為限制行為能力人，因此由監護人負起全責。而此次事件不幸身亡的老婦家屬則迅速處理完後事，對於意外則不願多談，更不希望大眾再傳播老人摔倒的影像，並表示將不對女孩究責。

據《澎派新聞》報導指出，這位意外身亡的88歲麥姓老婦身體硬朗，雖年事已高走路卻不吃力，幾乎每天都外出散步，當地人更表示她為人和善，遇上此事讓他們深感悲痛。

(中時新聞網)